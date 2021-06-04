Путин о Протасевиче: я его не знаю и знать не хочу

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что не знает основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.