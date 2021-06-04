Греция названа самым популярным зарубежным направлением у российских туристов на лето

Самыми популярным зарубежным направлением на лето стала Греция, сообщили «Газете.Ru» в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

«Среди зарубежных направлений на лето у россиян лидирует: Греция - Афины, Салоники, Ираклион, Санторини», - рассказали в пресс-службе сервиса.

В ТОП-5 заграничных летних направлений также вошли ОАЭ (Дубай), Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх), Кипр (Айя-Нэпа, Протарас), Абхазия (Гагра).

«В поездках за границу туристы резервируют отели средней стоимостью 8800 рублей за ночь - эта цифра не изменилась относительно 2019 года», - добавили в Ostrovok.ru.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда и как можно полететь отдыхать этим летом.