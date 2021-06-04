Енот «выгнал» солдат из бронемашины в Колорадо

Енот спровоцировал панику среди американских солдат, когда забрался в бронемашину в Колорадо. Некоторым военным пришлось «спасаться бегством», сообщает издание KTVU.

Инцидент произошел в Форте-Карсон. В один момент солдаты увидели животное в военном автомобиле и стали убегать.

На видео можно заметить, как служащие с криками выбежали из транспортного средства, а зверек их преследовал. В скором временем он скрылся с военной базы. В настоящий момент неизвестно, как зверек попал туда.

Некоторые комментаторы посчитали данный ролик постановкой. Однако журналистам FOX удалось связаться с автором видеозаписи. Джосси Чавез объяснил, что звук из пустого военного автомобиля показался странным и затем военные решили его проверить. Потом военные увидели енота и бросились врассыпную.

Ранее пожарные столицы спасли просидевшего два дня на дереве енота. Животное обнаружили жители поселка Северный, оно находилось на дереве на высоте третьего этажа