Умер первый президент «Автоваза»

Скончался первый президент «Автоваза» и генеральный директор предприятия с 1988 года по 2005 год Владимир Каданников. Об этом сообщила администрация городского округа Тольятти.

«На 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников - Герой социалистического труда и генеральный директор «Автоваза» с 1988 года по 2005 год», — говорится в сообщении.

В администрации выразили глубокие соболезнования родным и близким. В свою очередь, глава округа Николай Ренц в Instagram заявил, что «светлая память о Владимире Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах».

В 1967 году Каданников начал работать на Волжском автозаводе заместителем начальника цеха крупной штамповки прессового производства. В 1988 году он был выбран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей, в 1994 году — первым президентом акционерного общества, еще позже он стал главой совета директоров ОАО «Автоваз».