Дед Мороз привился от коронавируса

Дед Мороз, чья резиденция находится в городе Великий Устюг Вологодской области, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

По его словам, Дед Мороз чувствует себя хорошо.

«Дед Мороз безопасен абсолютно», — сказал глава региона.

Ежегодно вотчину Деда Мороза в Великом Устюге посещают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.

Ранее сообщалось, что москвичи отправили более 45 тысяч писем Деду Морозу по новогодней почте в рамках акция «Почта Деда Мороза, которая была организована Мосгорпарком совместно с московской усадьбой Деда Мороза.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.