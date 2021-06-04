Полиция задержала Бережного, убившего гея на Курском вокзале и бежавшего из суда

Полиция задержала Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея Романа Едалова в 2019 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

1 июня сообщалось, что Бережной сбежал из зала суда, когда уже во втором судебном процессе проходили прения сторон. Бережной выступил с последним словом и ушел на перерыв, после которого присяжные должны были огласить вердикт. С перерыва он не вернулся. Он оставил паспорт в здании суда и исчез; заседание в итоге отложили, в дальнейшем Басманный суд Москвы объявил в розыск мужчину.

В 2021 году Бережного повторно судят за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. По версии следствия, он напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова в ночь на 29 июня 2019 года возле Курского вокзала. Евгению удалось выжить, Роман скончался на месте. Позднее потерпевший сообщил, что перед избиением нападавший оскорблял его и погибшего. Нецензурные крики обвиняемого касались нетрадиционной сексуальной ориентации.

Изначально Бережного обвиняли в убийстве и побоях. В феврале прошлого года он был частично оправдан присяжными, которые решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Позже Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.