Россиян ждут 10-дневные новогодние каникулы в 2022 году

У россиян будут десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, заявил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными — на оба праздника в мае будет по четыре выходных дня, что даст возможность «немножко отвлечься от повседневных рабочих будней».

Ранее в Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни для россиян. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в частности, День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.