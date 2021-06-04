СМИ: Facebook отменит привилегии для политиков при публикации сообщений в соцсетях

Компания Facebook планирует лишить политических деятелей привилегий при публикации сообщений в принадлежащих ей социальных сетях. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, изменение, о котором Facebook собирается объявить уже в пятницу 4 июня, связано с ограниченияем доступа экс-президента США Дональда Трампа в соцсети.

В начале мая надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке доступа Трампа к учетным записям в Facebook и Instagram после январского штурма сторонниками республиканца Капитолия. Совет рекомендовал компании в шестимесячный срок решить, оставлять ли запрет в силе. Руководству компании было также предложено не проводить четкую разграничительную черту между видными политиками и другими влиятельными пользователями при модерации.

Портал подчеркивает, что руководство Facebook в последние годы придерживалось принципа невмешательства, когда дело касалось публикаций политиков. Глава соцсети Марк Цукерберг в ранее признал, что в отдельных случаях администраторы соцсети не принимали никаких мер в отношении публикаций, нарушающих правила, поскольку считали, что они представляют интерес для общественности, однако, пообещал частично отказаться от этой практики в будущем.

Издание отмечает, что политика невмешательства столкнулась с критикой пользователей, когда Трамп использовал Facebook для провокаций после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, а затем похвалил своих сторонников за штурм Капитолия. В Индии, крупнейшей стране Facebook по количеству пользователей, компания подверглась критике за то, что не приняла мер против насильственных комментариев от правящей партии.

Ранее Трамп назвал «абсолютным позором» и «унижением» блокировку его страниц в социальных сетях. Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.