МВД: необходимо определить статус электросамокатов до установки правил их движения

Министерство внутренних дел считает преждевременным обсуждать предложения СПЧ человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров, так как у них нет никакого определенного статуса, сообщили ТАСС в МВД.

«В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Комментарий по указанной теме полагаем преждевременным», — заявили в министерской пресс-службе.

По данным пресс-службы, урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности занимается Минтранс РФ, который разрабатывает соответствующий проект постановления правительства.

Ранее сообщалось, что в России могут разработать четкие требования безопасности и правила эксплуатации для водителей электросамокатов.

2 июня члены Совета по правам человека подготовили предложения по регулированию передвижения электросамокатов и других похожих транспортных средств в местах отдыха горожан. В частности, рекомендуется присвоить им номерные знаки и внести в ПДД. Также предлагается ограничить скорость для них.