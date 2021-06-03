Женщине продали полотенце во фритюре вместо курицы

Аликве Перез, жительнице Филиппин, которая заказала в ресторане Jollibee куриное мясо во фритюре, вместо заказа привезли хорошо прожаренное полотенце в панировке, сообщает Daily Mirror.

В своем посте на Facebook, который набрал свыше 97 тыс. реакций и 86 тыс. репостов, женщина написала, что раньше считала сообщения о посторонних предметах в еде выдумкой. Но ситуация с жаренным полотенцем убедила ее в обратном.

«Теперь я знаю, что это действительно происходит. Так отвратительно и стыдно думать, что у вас даже есть сеть в BGC. Все бывает в первый раз. Но это был худший первый раз!», — написала Перез в Facebook.

BGC — Бонифацио Глобал Сити, район столицы Филиппин, Манилы, в котором сосредоточена деловая жизнь города.

Перез в своем посте поделалась подозрением, что инцидент с полотенцем мог повлиять и на другие заказы, которые доставлялись из Jollibee.

В руководстве сети ресторанов заявили, что они вынуждены временно приостановить работу всех отделений в BGC до устранения причины инцидента.