В соцсетях увидели раны от наручников на руках плачущего Протасевича

В социальных сетях считают, что на руках плачущего основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича были видны раны от наручников. К такому мнению пришли комментаторы после просмотра интервью в эфире белорусского телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

«На запястьях Романа Протасевича во время интервью госканалу были видны темные следы», — пишут в Telegram-канале «Выборы видишь? | TUT.BY Политика».

На следы на руках Протасевича также обратила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

До этого адвокат задержанного Протасевича Инесса Оленская рассказала, откуда у него на лбу появилась ссадина. По словам защитницы, молодой человек долго стоял, устал и прислонился лбом к стене.

При этом Протасевич ранее уточнил, что сокрытия синяков и побоев не было.

«Меня не гримировали перед этим интервью», — говорил он.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Кроме того, Протасевич расплакался в конце интервью.