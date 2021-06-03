Туризм в России сможет восстановиться к 2022 году

Глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что российский внутренний туризм может полностью восстановиться в начале 2022 года, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран», — заявила Догузова.

Также, по ее словам, долги российских туроператоров, которые возникли из-за отмены туров из-за пандемии коронавируса, снизились в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

«С 44 млрд рублей до 7 млрд рублей, в том числе и благодаря тому, что прошлым летом заработали все внутренние направления», — пояснила Догузова.

Ранее стало известно, что отдых в России подорожал более чем на треть. Cредний чек на летний отдых в России в этом году составил 64 000 рублей.