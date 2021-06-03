Протасевич назвал людей, причастных к координации протестов в Белоруссии

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, кто является причастным к координации протестов на территории Белоруссии. По его словам, вся коммуникация осуществлялась через координационный чат уличных протестов.

Как заявил Протасевич в эфире белорусского телеканала ОНТ, участниками и ответственными за «всю информационную войну» являются Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Артем Шрайбман, Эдуард Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и другие люди.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, которые начались из-за предполагаемых нарушений при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее был опубликован новый отрывок с признаниями основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича.