Протасевич рассказал, что сразу признал вину в организации беспорядков

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что сразу признал вину по обвинению в организации и призывах к протестам (статья 342 УК РБ). Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

«Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались беспорядки», — заявил он.

По его словам, он понял, какой «урон нанес стране».

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее белорусский телеканал ОНТ опубликовал другой отрывок, в котором Протасевич рассказывает, что произошло после посадки самолета Ryanair в Минске.