Протасевич рассказал о том, что его «подставил» человек Тихановской

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что в «подставе» его белорусским властям виновен человек из окружения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

По словам Протасевича, это был Даниил Богданович.

Ранее Протасевич заявил, что он добровольно согласился на интервью.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее белорусский телеканал ОНТ опубликовал другой отрывок, в котором Протасевич рассказывает, что произошло после посадки самолета Ryanair в Минске.