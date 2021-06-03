На Черноморском побережье Турции выпал снег

Снег выпал в четверг, 3 июня, в ряде провинций Турции на побережье Черного моря. Курортный регион также заливает дождями, сообщает издание TRT Haber.

«Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись — все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!», — поделился житель деревни Каврун Яйласы провинции Ризе.

Снег выпал в ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу. Кроме того, снегом замело известный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес, расположенный в провинции Кайсери.

По последним данным, снегопад был и в районе города Бурса на западе Турции. В результате снежный покров сформировался на горе Улудаг. В этом районе столбики термометров ранее достигали значения в 30 градусов тепла.

В генеральном департаменте метеорологии Турции оповестили о проливных дождях на всем черноморском побережье. Местных жителей и туристов попросили соблюдать осторожность в связи с ухудшением погоды.

Ранее в одном из районов Карелии выпал снег. В группе ведомства в социальных сетях также опубликовано видео Беломорского района, на котором видно, как зимняя погода в канун лета застала врасплох жителей региона.