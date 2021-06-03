В ЛНР заявили, что действия Протасевича на Украине носят характер преступления против Донбасса

Действия задержанного в аэропорту Минска блогера Романа Протасевича, который, по данным самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), принимал участие в боевых действиях на стороне Киева, носят характер преступления против Донбасса. Об этом заявил в полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего, передает агентство Луганскинформцентр.

В республике напомнили, что блогер состоял в националистическом формировании — так называемом добровольческом батальоне «Азов», в связи с этим и у Донецкой республики могут возникнуть вопросы.

«Поскольку, по имеющимся у нас сведениям, Протасевич состоял в националистическом формировании — так называемом добровольческом батальоне «Азов». Безусловно, его действия в рамках службы в этом батальоне имеют характер преступления по отношению к Донбассу», — сказал Дейнего.

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.

1 июня генпрокуратура ЛНР попросила Белоруссию предоставить Протасевича для следственного эксперимента. В ведомстве заявили, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность молодого человека к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если представители ЛНР хотят допросить Романа Протасевича в рамках уголовного дела, то они могут сделать это в Минске.

До этого белорусский лидер заявил, что следствие в отношении задержанных в минском аэропорту Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.