Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд

Совет ЕC расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19, добавив в него Японию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия и Соединенные Штаты в данный список не вошли.

До этого в документе значились восемь стран, въезд из которых разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

Европейский союз 20 мая официально обнародовал решение об изменении критериев отмены ограничений на поездки из третьих стран, существенно их ослабив. В соответствии с данными правилами в Евросоюзе составляют список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы.

Чтобы стране попасть в данный список, необходимо, чтобы количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек за последние две недели не должно превышать 75. Действовавшие ранее правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями на 100 тыс. населения. При составлении списка теперь также будет учитываться процесс вакцинации в стране.

Отмечается, что списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что ЕС летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).