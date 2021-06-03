Суд приговорил экс-замглавы Росимущества Паткину к колонии за растрату 154 млн рублей

Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии бывшего заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину по обвинению в растрате 154 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Отмечается, что еще один фигурант дела, бывший главный бухгалтер подмосковного территориального управления Росимущества по Московской области Марина Чичерина, проведет 4 года и 10 месяцев в колонии общего режима.

Елена Паткина была задержана 10 декабря 2017 года в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. Кроме Паткиной по делу о хищении свыше 150 млн рублей были арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.