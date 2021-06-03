В Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды электросамокатов

В Петербурге проходят следственные действия в офисах сервисов аренды самокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом сообщает ГСУ СК по городу.

В каршеринговых организациях проходят обыски в связи c наездом на детей пользователей электросамокатов. Правоохранители ищут документы, представляющие интерес для следствия. Также устанавливается личность мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

За последние два дня в Петербурге было совершено сразу несколько наездов на электросамокатах на детей дошкольного возраста. Известно, что два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, следователи возбудили дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», еще по одному случаю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов могут обязать

носить защиту.