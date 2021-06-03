«Ъ»: на космодроме Восточный вскрыли новые махинации на сотни млн рублей

На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. По данному факту Следственное управление СК России по Амурской области завело сразу два уголовных дела, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, в первом случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 млн рублей. Во втором случае организация похитила еще почти 60 млн рублей, представив фиктивные документы.

По предварительной информации, 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и акционерное общество ЦЭНКИ заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», расположенном в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ». Сумма контрактов составила более 4 млрд рублей.

Следствие считает, что с конца июля по ноябрь прошлого года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, отправили «Респекту» в общей сложности 700 млн руб., при этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб. В результате против неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В другом уголовном деле, которое также связано с этим же объектом, речь идет уже о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного расследования стало известно, что к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено еще одно, аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль».

По данным издания, обе организации с сентября по ноябрь 2020 года подали в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от ведомства 59,8 млн рублей. Должностные лица распорядились этими средствами по собственному усмотрению, говорится в публикации.