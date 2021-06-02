В Белоруссии объяснили, зачем истребитель сопровождал самолет Ryanair

Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб объяснил, что истребитель Миг-29 поднимался для сопровождения пассажирского самолета Ryanair, чтобы при необходимости указывать ему маршрут до аэропорта. Об этом пишет РИА «Новости».

Голуб отметил, что истребитель следил за правильностью курса по тому коридору, который ему выделили гражданские диспетчеры.

«В случае отказа радиосвязи на борту, а такое бывает, мы же не знаем, (если) на борту взрывное устройство взорвалось – повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить… Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей», — сказал Голуб.

Командующий подчеркнул, что между самолетами сохранялось расстояние в 50 км.

Ранее МИД Белоруссии объяснил, почему самолет Ryanair сел в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.