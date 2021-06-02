Школьницы в Подмосковье украли для цыганского барона 1300 телефонов

Группа школьниц-карманниц, работающая на 70-летнего цыганского барона из Московской области, украла у москвичей 1300 телефонов, сообщает kp.ru.

Правоохранительные органы отследили один из украденных смартфонов и обнаружили его в подмосковным особняке, где находились несколько мужчин. Их задержали, а во время обыска было обнаружено еще несколько сотен гаджетов разных марок и моделей.

Выяснилось, что девочки ежедневно воровали телефоны и приносили их в дом 70-летнего мужчины. За свою «работу» школьницы получали процент от продаж телефонов. За некоторые модели они могли заработать по 3-5 тыс. рублей. Украденную технику злоумышленники продавали на Савеловском радиорынке. Оперативники также вычислили двух торговцев, с которыми работал цыганский барон.

Ранее в правоохранительных органах рассказали, что в столичных магазинах электроники чаще всего крадут аксессуары для гаджетов, телефоны, зарядные устройства, эпиляторы, часы.