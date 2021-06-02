VTimes может закрыться после внесения в список иноагентов

Руководители VTimes рассматривают сценарий, при котором издание будет закрыто в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к проекту.

14 мая Минюст России внес издание VTimes в список «иностранных агентов». Интернет-издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами «Ведомостей», которые уволились из газеты после того, как она была продана владельцу холдинга «ФедералПресс» Ивану Еремину. Свое решение они тогда объяснили тем, что новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики.

Советником медиапроекта был назначен основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Домен VTimes.io был зарегистрирован на созданную им некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober, которая называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России.

Согласно закону, СМИ-иноагентами могут быть признаны юрлица, зарегистрированные за рубежом. Так же, как и некоммерческие организации, они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.