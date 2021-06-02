Критическое издание книги «Mein Kampf» вышло во Франции

Критическое издание книги «Mein Kampf», разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, вышло во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французское издательство Fayard, которое издало книгу.

«По-видимому, уже существует ряд предварительных заказов, по словам продавцов книжных, которые считают это критическое издание очень важным для деконструкции текста Гитлера», — отметили в пресс-службе Fayard.

В издательстве отметили, что цена книги составляет 100 евро, а приобрести ее можно только по заказу.

По данным Fayard, перевел критическое издание Оливье Маннони, который также работал над переводами произведений Цвейга, Кафки и Фрейда. Объем книги составляет около тысячи страниц, из которых одна треть состоит из оригинального текста и две трети из критической структуры.

Отмечается, что первое критическое издание «Mein Kampf» было опубликовано в Германии в 2016 году. Также с апреля 2010 года книга находится в российском федеральном списке экстремистских материалов.

Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) признали вину в попытке опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк».