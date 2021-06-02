В Кремле не стали комментировать материал Times о смертности в РФ от коронавируса

В Кремле не стали комментировать материал Times о том, что Россия существенно занизила данные по смертности от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Никак. Неясно, что это за анализ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на вопрос, как в Кремле могли бы прокомментировать публикацию.

Газета Times представила публикацию о том, что, согласно проведенному исследованию, Россия существенно занизила число умерших от коронавируса. Издание провело анализ после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать себя самой пострадавшей страной. Исследование базировалось на статистике The Economist.

За последние 24 часа в России выявили 8 832 новых случая коронавируса. Также за прошедший день выздоровели 9 020 пациентов, скончались 394. За весь период пандемии в России было зафиксировано 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах, вылечились 4 702 599 человек, умерли 122 267.