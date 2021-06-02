Ленобласть вошла в десятку лидеров в социально-экономическом рейтинге регионов

Ленинградская область заняла 8 место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 2 июня.

Таким образом, регион поднялся на одну позицию за прошедший год. Список составляется экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

«В этом году на результатах рейтинга отразилось экономическое состояние регионов. Ленинградская область, как я уже говорил, идет против тенденций. По итогам года у нас отмечался рост как в сфере малого бизнеса и торговли, так и по объему инвестиций и индексу обрабатывающей промышленности. Мы научились жить в новых условиях, и наша экономика продолжает расти. Ленинградская область не только остается в первой десятке регионов, но и ежегодно улучшает свой результат», – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Составители рейтинга отмечают, что его методика основана на агрегировании различных показателей характеризующих социально-экономическое положение регионов. В частности, в него входят показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Так, в Ленинградской области в 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, выросло число количество субъектов малого и среднего предпринимательства и составило 64410 предприятий (прирост 1%), численность занятых в сфере предпринимательства составила 221,9 тысяч чел (прирост 11,4%). По итогам 2020 года оборот розничной торговли в Ленинградской области составил 106,5%.

Кроме того, Ленинградская область заняла 10 место среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя – этот показатель составил 243 тысячи рублей на человека. По общему объему инвестиций – 458,1 млрд рублей – область занимает 9 место в России. По итогам 2020 года этот показатель вырос на 5,2%.