Разработчик «Эпиваккороны» заявил, что препарат дает иммунитет к COVID-19 на год

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов, участвовавший в разработке препарата «ЭпиВакКорона», заявил, что вакцина дает иммунитет к коронавирусу на год. Об этом он сообщил, выступая в Совете Федерации.

«Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться», — сказал он.

Такой вывод позволяет сделать исследования иммунитета первой группы добровольцев, которые вакцинировались препаратом девять месяцев назад. По словам Максютова, их иммунитет все еще сохраняется на достаточно высоком уровне.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил о том, что вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к выработке антител, нейтрализующих классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».