Матвиенко выступила против принудительной вакцинации в России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация в России не может быть обязательной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакой обязательной вакцинации (в России) быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала она, выступая на планером заседании палаты с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».