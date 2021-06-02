Росздравнадзор рассказал о числе нежелательных реакций на вакцины от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о невысоком проценте регистрируемых нежелательных реакций от применения вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин», — сказала она, выступая на сессии «Инновационная терапия: код доступа» на Петербургском международном экономическом форуме.

Самойлова добавила, что такие данные говорят о безопасности препаратов.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».