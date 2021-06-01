Сенаторы внесли в Думу законопроект об онлайн-допросах свидетелей и потерпевших

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Валерий Пономарев во вторник внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователю право проводить допросы свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, поводом для законопроекта стала в том числе невозможность допросить всех участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа следствия. Это часто становится основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела.

По мнению правительства, в целом поддержавшего инициативу, необходимо также предусмотреть особенности применения видеосвязи при допросе, очной ставке и опознании.

Как подчеркнули авторы законопроекта, новый формат позволит следователю лично допросить участников процесса, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда кого-либо из них.

В документе уточняется, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности у следствия. Он невозможен в случае вероятности разглашения государственной тайны, либо данных о лицах, в отношении которых приняты меры безопасности, уточняется в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые разрешат следователям проводить допросы потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов по видеосвязи. Эта мера, считают авторы проекта, ускорит расследование уголовных дел.