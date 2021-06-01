ЕС потребовал от РФ освободить экс-директора «Открытой России» Пивоварова

В Евросоюзе заявили, что российским властям следует освободить экс-директора объединения «Открытая Россия» (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность). Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитической службы блока.

«Европейский союз призывает российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Пивоварова», — говорится в сообщении.

ЕС также посоветовал России отказаться от законодательства о нежелательных организациях.

Накануне сообщалось, что Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году.