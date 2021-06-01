В Крыму отреагировали на решение Белоруссии по прямым авиарейсам в Симферополь

Председатель Региональной национально-культурной автономии РК «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с «Российской газетой» прокомментировал решение президента Александра Лукашенко проработать вопрос об открытии прямого авиасообщения по маршруту Минск — Симферополь.

По его словам, открытие прямых авиарейсов будет взаимовыгодным для России и Белоруссии.

«Это ожидают как наши народы, так и десятки тысяч белорусов, которые всей душой любят Крым и любят отдыхать на полуострове. Так же и крымские белорусы хотят летать на свою историческую Родину напрямую, без пересадок. Я знаю, какой сейчас огромный спрос на такие маршруты и насколько сложно через Москву или Ростов летать или ехать», — сказал Чегринец .

По его словам, запуск прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом поможет удешевить туры на крымский полуостров из республики и наоборот, что сделает такой маршрут очень востребованным.

Во вторник, 1 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

Ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик пока не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским.

Как отметил Чергинец, когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания летала туда с перерывами. Приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами, уточнил он.