Мать арестованной россиянки Сапеги написала письмо Лукашенко

Анна Дудич, мать арестованной россиянки Софии Сапеги, написала письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщает mk.ru.

«Знаете, вот время идет, но оно не лечит, не успокаивает. Только тяжелее становится. Я не знаю, у кого еще просить помощи. Кажется, уже ко всем обратилась. Жаль, Господь бог письма не принимает, только мольбы. Я ведь сегодня отправила письмо Лукашенко», — рассказала Дудич изданию.

По ее словам, это письмо — «заклинание матери». Женщина рассказала, попросила белорусского лидера не оставлять без внимания дело Софии. Послание было отправлено на сайт администрации в раздел, посвященный обращениям граждан.

Дудич также призналась, что ее младший сын-подросток тяжело переживает задержание Софии.

«Я вижу, как ему непросто. Недавно он сел писать письмо Софии и не смог. Я сначала не понимала, почему он бегает постоянно из комнаты в ванную. Оказалось, он прятал от нас слезы», — поделилась мать девушки.

По ее словам, у Софии начались панические атаки — девушка и раньше не могла находиться в замкнутом пространстве. Дудич опасается, что у ее дочери могут возобновиться проблемы с сердцем.

Ранее посольство России в Минске получило многократное разрешение на посещение Сапеги.

23 мая Софья Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Девушку арестовали в Белоруссии на два месяца.