СМИ: со счета бывшего депутата Госдумы пропали $182 млн

Со счетов бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина пропали $182 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шашурин рассказал полицейским, что в прошлом году он открыл валютный счет в Сбербанке. По словам экс-депутата, теперь при обращении в кредитную организацию он получил информацию о том, что такого счета не существует.

В Сбербанке агентству сообщили, что к ним не поступали ни претензии от клиента, ни запрос от полиции, но отметили, что готовы оказать правоохранительным органам необходимое содействие.

Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов. В 2005 году его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по делу о клевете в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор. В августе того же года суд признал виновным чиновника в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт». Суд признал его к 7,5 годам лишения свободы, однако позже приговор был обжалован и Шашурин получил 4,5 года колонии.