На Украине в школьном учебнике нашли ссылку на порносайт

В школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс нашли ссылку на порносайт. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

По словам генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, дети учились по этой книге с 2018 года.

«Или это ошибка, или это был такой прикол — неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник», — добавила она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера среди несовершеннолетних. Работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.

Ранее Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что ссылка на порносайт была размещена в разделе о том, нужна ли в образовательных учреждениях школьная форма. Автор учебника Александр Авраменко заявил, что расстроен таким случаем и обратился в киберполицию.

Ранее сообщалось, что в украинском учебнике нашли прифотошопленного к историческому кадру актера Киану Ривза.