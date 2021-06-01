Генпрокуратура ЛНР просит предоставить Протасевича для следственного эксперимента

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной республики попросила Белоруссию предоставить блогера Романа Протасевича для следственного эксперимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Инну Семенову.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность молодого человека к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

В связи с этим луганская Генпрокуратура просит правоохранительные органы Белоруссии предоставить ей возможность проведения следственных действий с участием Протасевича на территории ЛНР.

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.

Белорусу инкриминируется участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса ЛНР), использование запрещенных средств и методов ведения войны, в том числе применение оружия массового поражения (ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР), геноцид (ст. 440 УК ЛНР).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следствие в отношении задержанных в минском аэропорту Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.