Семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о вакцинации

Семь стран Европейского союза с 1 июня начали выдавать сертификаты о вакцинации, которые позволят свободно перемещаться по ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что граждане стран, не входящих в Евросоюз, смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для путешествий по ЕС в условиях пандемии.

В начале мая Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.