Больница в Подмосковье выдала родственникам для похорон тело чужого человека

В одной из больниц Подмосковья родственникам для захоронения передали тело чужого человека, сообщает СУ СК России по региону.

«31 мая 2021 года на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении г. Солнечногорска в следствии халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Выяснилось, что пациент, которого объявили умершим, оказался жив и продолжал находится а больнице, о чем позже сообщили его родственникам.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным Telegram-канала Baza, 12 мая Григория Васильева увезли скорой в Солнечногорскую областную больницу с диагнозом «инсульт». Родственникам запретили его навещать из-за коронавируса, а спустя пять дней им сообщили, что мужчина умер.

Выданное им тело было похоронено в семейной могиле, однако выяснилось, что это был другой человек.

«Оказалось, Григорий Васильев жив и просто лежал в палате с похожим на него пожилым мужчиной. По словам сотрудников больницы, некая санитарка поменяла их местами на кроватях и забыла сообщить об этом на вахте», — пишет издание.

Теперь родственники пытаются доказать, что Васильев жив, однако этот процесс осложняется тем, что мужчина почти не говорит и по документам числится мертвым. При этом ему требуется неотложная реабилитация, а отпустить в другое медучреждение формально умершего человека нельзя.

Ранее стало известно, что в Омской области сын похоронил живого отца.