Посол: Москва не оказывает давления на Минск в связи с задержанием Сапеги

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не оказывает никакого давления на Минск в связи с задержанием россиянки Софии Сапеги, которая была арестована после экстренной посадки самолета Ryanair. Об этом пишет ТАСС.

«На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», — отметил дипломат, подчеркнув, что российская сторона ждет завершения следственных действий.

Лукьянов также отметил, что россиянка чувствует себя хорошо, условия ее содержания адекватные.

«Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет», — добавил посол.

Ранее сообщалось, что Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки. Заседание проходило без участия девушки.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.