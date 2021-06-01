Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она связана с Днем России, 12 июня. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные нерабочие дни были у россиян в мае. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками были нерабочими. Выходными стали дни с 1 по 10 мая включительно.

Ранее российский лидер сообщил, что решение объявить нерабочие дни между майскими праздниками стало оправданным. По словам главы государства, за это время уровень заражения COVID-19 снизился.

В 2020 году Путин принял решение о продлении нерабочих дней до 11 мая в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на 1 июня 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в России составило 5071917 человек.