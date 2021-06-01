Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) признали вину в попытке опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк». Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

Отмечается, что следователи допросили подозреваемых Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области.

«В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — рассказала Петренко.

Ранее стало известно, что в реабилитации нацизма также подозреваются жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Согласно информации следствия, в мае текущего года фигуранты разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, соратника фюрера Йозефа Геббельса, а также изменника Родины Андрея Власова (во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону Германии).