Эдвард Бил продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим

Блогер Эдвард Бил, который проходит обвиняемым по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал, что продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим. Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

«Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно», — сказал Бил.

Блогер также сообщил, что некоторые пострадавшие постоянно меняют суммы компенсаций и меняют уже обговоренные условия, чтобы получить от него больше денег. Он также напомнил пострадавшим, что «он не банк», а деньги уже закончились.

Ранее Тверской суд Москвы продлил на два месяца запрет определенных действий — находиться вне дома ночью — блогеру Эдварду Билу. Кроме того, Билу запрещено общаться без разрешения следователя с участниками дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи, посещать массовые мероприятия и управлять машиной.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.