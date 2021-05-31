Эдварду Билу продлили запрет ночевать вне дома

Тверской суд Москвы продлил на два месяца запрет определенных действий — находиться вне дома ночью — блогеру Эдварду Билу, который проходит обвиняемым по делу об аварии в центре столицы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин, пишет РИА «Новости».

«Суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца», — сказал он.

Кроме того, Билу запрещено общаться без разрешения следователя с участниками дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи, посещать массовые мероприятия и управлять машиной.

Ранее полиция назначила дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, по делу блогера Эдуарда Била.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.