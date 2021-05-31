В РПЦ хотят благословить христиан на войну

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) одобрило проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В проекте отмечается, что РПЦ признает войну злом, но не запрещает верующим участвовать в военных действиях для защиты родины и близких, а также для восстановления справедливости. Кроме того, в документе подчеркивается, что молитва о воинах является устойчивой церковной практикой.

«Через совершение особых молитвенных последований для благословения православных христиан на исполнение ими воинского долга церковь выражает свое пастырское попечение о воинах, которые при несении службы особо нуждаются в духовном окормлении и поддержке», — заявили в отделе.

Документ также затрагивает аспекты практики освящения оружия. Он был одобрен для представления Архиерейскому собору РПЦ.

Ранее в Русской православной церкви выразили надежду на недопущение новой мировой войны.