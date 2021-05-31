Устроившие стрельбу в «Москва-Сити» приговорены к 15 и 16 годам колонии

Пресненский суд столицы приговорил фигурантов дела о стрельбе в «Москва-Сити» в башне «Око» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам колонии. Об этом заявила пресс-секретарь московского суда Лела Кокая, сообщает РИА «Новости».

«Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнила представитель суда.

До этого коллегия присяжных заседателей признала фигурантов виновными в хулиганстве, покушении на убийство, а также незаконном хранении и ношении оружия. В прениях сторон прокурор просил назначить Исмаилову наказание в виде 19,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. Хамидову просили назначить 18,5 лет заключения и аналогичный штраф.

Драка со стрельбой произошла в ноябре 2017 года в ресторане в башне «Око». Тогда один человек был убит и еще пятеро пострадали. Причиной стала перепалка.

Ранее следователь СК был задержан за подлог доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити».