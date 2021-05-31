Самолет Ryanair сел в Берлине из-за сообщения о бомбе

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направляющийся из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что экипаж судна сам принял решение о посадке.

Пассажиров из самолета эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным спецслужб, бомбу на борту не обнаружили.

В полиции Берлина сообщили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на другом рейсе.

Ранее похожий случай произошел с другим самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В дальнейшем Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров минского диспетчера с пилотом борта Ryanair. В ведомстве заявили, что аэропорт получил письмо с угрозой с анонимного почтового ящика на Protonmail — экипаж уточнял источники получения сведений о бомбе на борту. Также из расшифровки переговоров следует, что пилот уточнял, кто именно запросил посадку в Минске — авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и неточной» расшифровку Минтранса Белоруссии о переговорах с диспетчерами во время вынужденной посадки в Минске.