Рыбак погиб от удара током на Кузбассе

Рыбак погиб от удара током вблизи озера в Кемеровском районе Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что трагедия произошла днем 30 мая недалеко от села Ягуново. По данным следствия, 61-летний местный житель с приятелями рыбачил на озере под линией электропередачи. Мужчина взял с собой удочку длиной около семи метров, и когда он решил перейти на другое место, то закинул удочку на плечо и задел ею провод. От удара током рыбак скончался.

В настоящее время следователи устанавливают владельца линии электропередач. Следствие намерено выяснить, должны ли были провода располагаться на такой высоте и имелись ли вблизи опасного объекта предупреждающие объявления.

Ранее сообщалось, что у ученого НИЦ «Курчатовский институт», выжившего после удара молнии, диагностировали кратковременную потерю памяти.