В Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», стартовавшей 28 мая, нашли в двух районах Якутии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

По данным ведомства, представители Минэкологии РС(Я) с филиалом АО «ЦЭНКИ»-НИИ СК и ФГБУ ЦАС «Хабаровский» произвели облеты в районах падения частей «Союза-2» в Алданском районе и Кобяйском улусе.

«Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском, и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при поисках, осуществляемых за счет беспилотных летательных аппаратов ООО «ЦСТ», в Алданском районе удалось обнаружить четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты — носителя, в Кобяйском улусе — два фрагмента центрального блока.

Части ракеты-носителя в ближайшее время увезут с этих районов. В настоящее время поиски других фрагментов продолжаются.

28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Это был седьмой по счету запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного.

До этого, 2 февраля «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных была успешно выведена на расчетную орбиту. Как рассказали в Минобороны, старт был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.