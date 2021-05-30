В Минздраве Украины анонсировали привилегии для вакцинированных от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что кабмин страны введет привилегии для привитых от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, вакцинировавшиеся украинцы получат соответствующее международное свидетельство.

Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.

Ранее сообщалось, что главу Минздрава Украины Максима Степанова увольняют за срыв кампании по вакцинации. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, низкий темп вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра. В поддержку отставки Степанова собрано 150 подписей депутатов почти всех фракций.

Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что Минздрав начал переговоры с производителями вакцин еще в июле-августе 2020 года, однако тогда они выдвигали условие, что лекарство доставят в конце 2021 года.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что между Шмыгалем и Степановым был конфликт.